سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد تعاقد محمود نبيل

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:09

كتب : FilGoal

محمود نبيل - إسلام رشدي - سيرج أكا - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

أعلن طارق أبو العينين نائب رئيس سيراميكا كليوباترا تمديد عقد محمود نبيل لاعب وسط الفريق.

محمود نبيل

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقرر نادي سيراميكا كليوباترا تمديد تعاقد محمود نبيل لمدة خمسة مواسم.

وكشف النادي أن ذلك يأتي في إطار خطة دعم فريق الكرة والتمسك بالعناصر القادرة على تحقيق أهداف النادي في الفترة المقبلة.

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وبذلك يرتبط محمود نبيل بتعاقد مع سيراميكا كليوباترا حتى عام 2027.

وأعلن سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء التعاقد مع ثنائي الأهلي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

ويعتبر بيكهام وشكري ثالث صفقات سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي بعد التعاقد مع أحمد ياسر ريان.

ويأتي الثنائي كسادس صفقات سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد بعد كل من عمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة".

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