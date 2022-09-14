تريزيجيه: أتمنى التوفيق لتونس في كأس العالم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

منتخب تونس أمم إفريقيا

تمنى ديفيد تريزيجيه نجم منتخب فرنسا السابق التوفيق لمنتخب تونس في كأس العالم المقبل في قطر.

وتواجد تريزيجيه في تونس خلال زيارة نسخة كأس العالم إلى الدول المشاركة في البطولة.

وقال تريزيجيه على خلفية تواجده في تونس: "سعيد بالتواجد في تونس وأتمنى لنسور قرطاج التوفيق في كأس العالم المقبل وتحقيق ما يتمناه الجمهور".

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحفية الصباح التونسية "منذ صغري وأنا أحلم برفع كأس العالم وهذا الحلم تحول إلى حقيقة مع منتخب بلادي بعدما توجنا باللقب في 1998 وهو أغلى شيء يمكن لأي لاعب التتويج به".

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وأكمل "عندما رفعت كأس العالم كنت في العشرين من عمري ولم أدرك قيمة هذه اللحظة وأهميتها إلا بعد ذلك".

وأتم تصريحاته "كأس العالم بطولة بالغة الأهمية، فهي المسابقة الأقوى والأهم في كرة القدم ونتابع خلالها الكثير من المنتخبات القوية واللاعبين المميزين".

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة بكأس العالم رفقة كل من أستراليا وفرنسا حامل اللقب والدنمارك.

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