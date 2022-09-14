سيراميكا كليوباترا يضم بيكهام وشكري من الأهلي لثلاثة مواسم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 18:46

كتب : هاني العوضي

أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم ثنائي الأهلي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

أحمد رمضان بيكهام

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا أن تعاقد النادي مع اللاعبين لمدة ثلاثة مواسم لكل لاعب.

ووقع ثنائي الأهلي على عقود الانضمام بشكل رسمي في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

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وأوضح النادي أن انضمام الثنائي بيكهام وشكري لصفوف سيراميكا كليوباترا بناء على رغبة أحمد سامي المدير الفني.

ويعتبر بيكهام وشكري ثالث صفقات سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي بعد التعاقد مع أحمد ياسر ريان.

ويأتي الثنائي كسادس صفقات سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد بعد كل من عمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة".

وكان بيكهام قد انضم إلى الأهلي من وادي دجلة في نوفمبر 2020 قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى سموحة الموسم الماضي.

أما محمد شكري ظهير أيسر الأهلي خرج من ناشئين النادي وانتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة منذ يناير 2021.

الدوري المصري الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام محمد شكري
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