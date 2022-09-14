"الأغلى بتاريخ النادي".. في الجول يكشف قيمة انتقال مروان حمدي لـ المصري

أتم المصري قبل عدة أيام ضمه لمروان حمدي قادما من صفوف الزمالك بشكل نهائي مقابل عقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يفصح المصري عن قيمة الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مروان حمدي أصبح أغلى صفقة في تاريخ المصري بعدما انضم مهاجم منتخب مصر للفريق البورسعيدي مقابل 18 مليون جنيه.

وتجاوز سعر صفقة مروان حمدي بذلك قيمة انضمام إسلام عيسى للمصري في وقت سابق من النصر مقابل 10 ملايين جنيه.

وخلال صيف الجاري ضم المصري كل من مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر وأنطوني أكبوتو وحسين السيد.

مروان حمدي قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى سموحة، ليقدم أداء رائعا، توجه بتسجيل 15 هدفا في الدوري، ليحتل المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة.

وبدأ مروان حمدي حياته رفقة نادي النصر، قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة عام 2019، ومنه إلى الزمالك عام 2021.

صاحب الـ25 عاما يملك 13 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

وكان مروان حمدي ضمن قائمة منتخب مصر في بطولتي كأس العرب، وكأس أمم إفريقيا 2021.

وبشكل عام، يملك مروان حمدي 28 هدفا في الدوري المصري، سجلهم في 98 مباراة.

وانضم مروان حمدي إلى مهاجمي المصري الحاليين، وهم أوستين أموتو، وعمرو مرعي، ومحمد بلح، وحسين رجب.