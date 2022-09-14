انتهت دوري الأبطال - ميلان (3) (1) دينامو زغرب.. فوز في سان سيرو

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

ميلان - سالزبورج - دوري الأبطال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر دينامو ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي.

فيما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع سالزبورج النمساوي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 76: جووووول ثيو هيرنانديز يرسل عرضية وتسديدة بوبيجا قوية من داخل المنطقة تسكن الشباك.

ق 57: جووووول تقليص الفارق ميسلاف أورسيتش يسدد كرة أرضية زاحفة تسكن الشباك.

ق 46: جووووول الثاااااني... عرضية من لياو ورأسية من ساليميكيريس في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول أووووول.. جيرو من علامة الجزاء يسجل الأول لميلان

ق 43: ركلة جزاء لميلان بعد عرقلة رافائيل لياو داخل منطقة الجزاء.

ق 36: تسديدة من ميسلاف أوريستش تمر بجوار القائم الأيسر لميلان.

ق 28: مايك ماينيان حارس ميلان يتصدى لتسديدة من الجهة اليمنى من داخل منطقة جزاء ميلان

ق 22: تصويبة صاروخية من إسماعيل بن ناصر يبعدها الحارس ببراعة

ق 20: لياو ينفرد والمدافع يشتت من أمامه لركنية قبل أن يسدد البرتغالي

بداية اللقاء

ميلان دينامو زغرب دوري أبطال أوروبا
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