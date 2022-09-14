انتهت دوري الأبطال - ميلان (3) (1) دينامو زغرب.. فوز في سان سيرو
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر دينامو ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي.
فيما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع سالزبورج النمساوي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 76: جووووول ثيو هيرنانديز يرسل عرضية وتسديدة بوبيجا قوية من داخل المنطقة تسكن الشباك.
ق 57: جووووول تقليص الفارق ميسلاف أورسيتش يسدد كرة أرضية زاحفة تسكن الشباك.
ق 46: جووووول الثاااااني... عرضية من لياو ورأسية من ساليميكيريس في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: جوووول أووووول.. جيرو من علامة الجزاء يسجل الأول لميلان
ق 43: ركلة جزاء لميلان بعد عرقلة رافائيل لياو داخل منطقة الجزاء.
ق 36: تسديدة من ميسلاف أوريستش تمر بجوار القائم الأيسر لميلان.
ق 28: مايك ماينيان حارس ميلان يتصدى لتسديدة من الجهة اليمنى من داخل منطقة جزاء ميلان
ق 22: تصويبة صاروخية من إسماعيل بن ناصر يبعدها الحارس ببراعة
ق 20: لياو ينفرد والمدافع يشتت من أمامه لركنية قبل أن يسدد البرتغالي
بداية اللقاء