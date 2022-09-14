سكاي: رغم رفض يويفا.. رينجرز يقرر عزف النشيد الوطني تكريما لـ ملكة بريطانيا

قرر نادي رينجرز عزف النشيد الوطني لبريطانيا قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وكان يويفا قد رفض أمس الثلاثاء طلب من أندية بريطانية لعزف النشيد الوطني تكريما للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وكان موقع سبورتس ميل البريطاني قد أكد وفقا لمصادره أن ناديي تشيلسي ورينجرز طلبا عزف النشيد الوطني تكريما للملكة.

ورغم رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فوفقا لشبكة سكاي سبورتس فأن نادي رينجرز قد قرر عزف النشيد.

ومن المقرر عدم عزف نشيد في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك نشيد دوري الأبطال نفسه قبل المباريات.

ويستضيف رينجرز فريق نابولي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان قد تم تأجيل اللقاء من أمس الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء بناء على طلب الشرطة البريطانية بسبب تأمين مراسم وفاة ملكة بريطانيا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت تأجيل منافسات الجولة السابعة بالكامل من المسابقة حدادا بعد رحيل الملكة.

كما تم تأجيل ثلاثة لقاءات من الدوري الإنجليزي في الجولة الثامنة والمقرر انطلاقها يوم الجمعة.