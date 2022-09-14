مورينيو: زانيولو سيشارك أمام هلسنكي.. والمباراة صعبة لتحسن فرق شمال أوروبا

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما عن عودة نيكولو زانيولو للمشاركة في المباريات من الجديد بعد تعافيه من الإصابة.

نيكولو زانيولو النادي : روما روما

ويستضيف روما فريق هلسنكي على ملعب الأولمبيكو في التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكان روما قد خسر في المباراة الافتتاحية أمام لودوجوريتس بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة هلسنكي ستكون صعبة لأن كرة القدم تحسنت في شمال أوروبا كثيرا مؤخرا".

وأضاف مورينيو "مدربهم لفت انتباهي، عندما يلعب الفريق بشكل جيد وأسلوب واضح فذلك يعني أن لديهم مدربا جيدا".

وعن موقف زانيولو كشف "سيشارك غدا في مباراة هلسنكي".

واختتم تصريحاته "لقد عمل زانيولو بجد للتعافي سريعا لأنه أراد العودة إلى اللعب، وكان بإمكانه المشاركة ضد إمبولي".

وشارك زانيولو في أول جولتين من الدوري الإيطالي رفقة روما قبل أن يتعرض لإصابة في الكتف.

وغاب اللاعب عن آخر أربع مباريات لروما في الدوري الإيطالي بسبب تلك الإصابة.

وتواجد زانيولو على مقاعد بدلاء روما أمام إمبولي في المباراة التي أقيمت أول أوس الثلاثاء.