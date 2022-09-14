التشكيل - جيرو يقود هجوم ميلان.. وأوريستش أساسي مع دينامو زغرب

بايرن ميونيخ يعلن غياب مدافعه لأسابيع بسبب الإصابة

مواعيد مباريات الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وتشيلسي في 9 مباريات بـ أبطال أوروبا

ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق

كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي

كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح

فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج

بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب

ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى