التشكيل - جيرو يقود هجوم ميلان.. وأوريستش أساسي مع دينامو زغرب

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

ميلان - سالزبورج - دوري الأبطال

يقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم ميلان الإيطالي أمام دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر في خط وسط بطل إيطاليا.

في المقابل يقود الكرواتي ميسلاف أوريستش صاحب هدف الفوز لدينامو زغرب على تشيلسي في الجولة الماضية هجوم الضيوف.

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وتبدأ المباراة في السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو لحساب المجموعة الخامسة.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي

أمامهما: رافائيل لياو – براهيم دياز – أليكسيس ساليميكيرس

الهجوم: أوليفييه جيرو

وجاء تشكيل دينامو زغرب:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: ساجاد موحرمي – ستيفان ريستوفيسكي – يوسب ساتالو – دينو بيريتش – روبرت ليبوسيتش

الوسط: لوكا إيفانوسيتش – يوسيب ميسيتش – أرجان أديمي

الهجوم: برونو بيتكوفيتش – ميسلاف أورسيتش

ويتصدر دينامو الترتيب برصيد 3 نقاط بينما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

ميلان دوري أبطال أوروبا دينامو زغرب
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