قائمة أمريكا – عودة رينا وديست.. وغياب وياه وزاك ستيفن أمام السعودية

أعلن جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت القائمة عودة جيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند بعد تعافيه من الإصابة.

كما يظهر مجددًا سيرجينيو ديست ظهير أيمن ميلان المنتقل من برشلونة.

في المقابل، يغيب زاك ستيفن حارس مرمى مانشستر سيتي المعار إلى ميدلسبره للإصابة، حاله حال تيموثي وياه مهاجم ليل الفرنسي، وأنتوني روبينسون ظهير فولام الإنجليزي.

كما يغيب تيم ريم مدافع فولام وقائده، وكونراد دي لا فوينتي مهاجم أولمبياكوس، ومات هوب مهاجم ميدلسبره.

ويتواجد مات تيرنر حارس مرمى أرسنال، وويستن ماكيني لاعب وسط يوفنتوس، وكريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي، ويونس موسى لاعب فالنسيا.

𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝... 𝘼𝙎𝙎𝙀𝙈𝘽𝙇𝙀 🇺🇸 Gregg Berhalter calls 26 players for upcoming matches versus Japan and Saudi Arabia » https://t.co/dAbRUfceXA#USMNT x @BioSteelSports pic.twitter.com/OybYQvBKiu — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 14, 2022

وتلعب أمريكا وديًا أمام اليابان يوم 23 سبتمبر المقبل في مدينة دوسلدورف الألمانية، وأمام المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر في مدينة مورسيا الإسبانية.

وتستعد الولايات المتحدة لخوض غمار كأس العالم في مجموعة قوية تضم إنجلترا وويلز وإيران.

قائمة الولايات المتحدة الأمريكية:

حراسة المرمى: مات تيرنر (أرسنال الإنجليزي) - إيثان هورفاث (لوتون تاون الإنجليزي) – شون جونسون (نيويورك سيتي)

الدفاع: كريس ريتشاردز (كريستال بالاس الإنجليزي) - آرون لونج (نيويورك ريد بولز) كاميرون كارتر فيكرز (سيلتك الاسكتلندي) – ووكر زيمرمان (ناشفيل) – سيرجينيو ديست (ميلان الإيطالي) – دياندري يدلين (إنتر ميامي) - ريدجي كانون (بوافيشتا البرتغالي) – جو سكالي (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – سام فاينز (أنتويرب البلجيكي)

الوسط: كيلين أكوستا (لوس أنجلوس) – تايلر أدامز (ليدز يونايتد الإنجليزي) – لوكا دي لا توري (سيلتا فيجو الإسباني) – ويستون ماكيني (يوفنتوس الإيطالي) – يونس موسى (فالنسيا الإسباني) – ماليك تيلمان (جلاسكو رينجرز الاسكتلندي)

الهجوم: بريندين آرونسون (ليدز يونايتد الإنجليزي) – بول أريولا (دالاس) – خيسوس فيريرا (دالاس) – جوردان موريس (سياتل ساوندرز) – ريكاردو بيبي (جرونينجن الهولندي) – كريستيان بوليسيتش (تشيلسي الإنجليزي) – جيو رينا (بوروسيا دورتموند الألماني) – جوش سارجنت (نورويتش سيتي الإنجليزي)