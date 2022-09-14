غياب 5 لاعبين من مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 16:54
كتب : FilGoal
يغيب 5 لاعبين عن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة شريف في الدوري الأوروبي.
ويواجه مانشستر يونايتد نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي غدا -الخميس- في الجولة الثانية من المسابقة.
ويغيب ماركوس راشفورد وفان دي بيك وآرون وان بيساكا وأنتوني مارسيال والشاب مارك خورادو الذي ظهر في تدريبات اليوم.
🇲🇩 We can confirm our travelling squad for the visit to Sheriff Tiraspol.#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) September 14, 2022
وجاءت قائمة الـ25 لاعبا كالآتي:
حارس المرمى: ديفيد دي خيا - هيتون - راديك فيتيك.
المدافعون: ليندلوف - هاري ماجواير - مارتينيز - ثيريل مالاسيا - رافاييل فاران - ديجو دالوت - لوك شاو.
لاعبو الوسط: برونو فرنانديز - كريستيان إريكسن - فريد - كاسيميرو - سكوت ماكتوميناي - زيدان إقبال.
المهاجمون: كريستيانو رونالدو - أنتوني - جادون سانشو - أنتوني إيلانجا - أليخاندرو جارناتشو - دوايت مكنيل.
وخسرمانشستر يونايتدة مباراته الأولى في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد.
ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي:
ريال سوسيداد: 3 نقاط.
شيريف: 3 نقاط.
مانشستر يونايتد: دون نقاط.
أومونياك: دون نقاط.