غياب 5 لاعبين من مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف

يغيب 5 لاعبين عن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة شريف في الدوري الأوروبي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي غدا -الخميس- في الجولة الثانية من المسابقة.

ويغيب ماركوس راشفورد وفان دي بيك وآرون وان بيساكا وأنتوني مارسيال والشاب مارك خورادو الذي ظهر في تدريبات اليوم.

🇲🇩 We can confirm our travelling squad for the visit to Sheriff Tiraspol.#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2022

وجاءت قائمة الـ25 لاعبا كالآتي:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا - هيتون - راديك فيتيك.

المدافعون: ليندلوف - هاري ماجواير - مارتينيز - ثيريل مالاسيا - رافاييل فاران - ديجو دالوت - لوك شاو.

لاعبو الوسط: برونو فرنانديز - كريستيان إريكسن - فريد - كاسيميرو - سكوت ماكتوميناي - زيدان إقبال.

المهاجمون: كريستيانو رونالدو - أنتوني - جادون سانشو - أنتوني إيلانجا - أليخاندرو جارناتشو - دوايت مكنيل.

وخسرمانشستر يونايتدة مباراته الأولى في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي:

ريال سوسيداد: 3 نقاط.

شيريف: 3 نقاط.

مانشستر يونايتد: دون نقاط.

أومونياك: دون نقاط.