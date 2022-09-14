غياب 5 لاعبين من مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يغيب 5 لاعبين عن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة شريف في الدوري الأوروبي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي غدا -الخميس- في الجولة الثانية من المسابقة.

ويغيب ماركوس راشفورد وفان دي بيك وآرون وان بيساكا وأنتوني مارسيال والشاب مارك خورادو الذي ظهر في تدريبات اليوم.

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وجاءت قائمة الـ25 لاعبا كالآتي:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا - هيتون - راديك فيتيك.

المدافعون: ليندلوف - هاري ماجواير - مارتينيز - ثيريل مالاسيا - رافاييل فاران - ديجو دالوت - لوك شاو.

لاعبو الوسط: برونو فرنانديز - كريستيان إريكسن - فريد - كاسيميرو - سكوت ماكتوميناي - زيدان إقبال.

المهاجمون: كريستيانو رونالدو - أنتوني - جادون سانشو - أنتوني إيلانجا - أليخاندرو جارناتشو - دوايت مكنيل.

وخسرمانشستر يونايتدة مباراته الأولى في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي:

ريال سوسيداد: 3 نقاط.

شيريف: 3 نقاط.

مانشستر يونايتد: دون نقاط.

أومونياك: دون نقاط.

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي شيريف
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