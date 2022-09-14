جارديان: 3 أسماء على طاولة برايتون لخلافة جراهام بوتر

وضع برايتون قائمة مختصرة لاختيار خليفة جراهام بوتر مدربه السابق.

ورحل بوتر لتولي تدريب تشيلسي خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل.

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية أن هناك 3 في قائمة مختصرة على طاولة برايتون لخلافة جراهام بوتر.

وأضافت أن القائمة ضمت الثلاثي، فرانك هايز مدرب لانس و كيتيل كنوتسن مدرب بودو جليمت وروبرتو دي زيربي مدرب شاختار السابق.

هايز صاحب الـ51 عاما يتولى تدريب لانس منذ فبراير 2020 وقاد الفريق في 90 مباراة، وحقق الفوز في 42 وتعادل في 25 مباراة وخسر 23.

ويقود هايز نادي لانس لاحتلال المركز الثالث في الموسم الحالي بعد مرور 7 جولات الدوري الفرنسي برصيد 17 بفارق نقطتين أقل من باريس سان جيرمان ومارسيليا.

فيما يقدم كنوتسن صاحب الـ 53 عاما مستويات جيدة مع بودو جليمت في الدوري الأوروبي كما قاد الفريق لتحقيق لقبين للدوري النرويجي.

ورحل روبرتو دي زيربي صاحب الـ 43 عاما عن تدريب شاختار في يوليو الماضي بعدما قاد الفريق خلال 30 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل 5 وخسر مثلهم.