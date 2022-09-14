كاسيميرو: شعرت بالراحة في مانشستر منذ اليوم الأول.. وسعيد بوجود أنتوني

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

تحدث كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الجديد عن سرعة تكيفه مع الفريق والمدينة.

كاسيميرو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

كاسيميرو سجل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد الخميس الماضي في الدوري الأوروبي.

وقال كاسيميرو في تصريحات للموقع الرسمي: "مانشستر يونايتد جعلني أشعر بالراحة هنا منذ اليوم الأول. أنا سعيد حقًا بزملائي في الفريق، فهم يساعدونني دائمًا".

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وأضاف "أعتقد أنه من المهم حقًا أن يكون لدينا لاعب جيد هنا مثل أنتوني، كنت أعرفه بالفعل من المنتخب الوطني".

وتابع "لقد لعب معا في البرازيل، من المهم دائمًا أن يكون لدينا لاعبون بنفس مستواه، ليس هو فقط، لدينا الكثير من اللاعبين المتميزين".

وعن تكيفه في مانشستر، أوضح "في المدينة، يخبرني الناس كثيرًا عنها، مثل أماكن وجود أفضل المطاعم. أنا شخص أحب البقاء في المنزل والاسترخاء مع عائلتي".

وأتم "أنا حقيقي سعيد هنا، وأشعر أنني في حالة جيدة".

صفقة كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد تمت مقابل 60 مليون يورو و10 مليون في صورة متغيرات إضافية.

ووقع البرازيلي على عقد يمتد حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

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