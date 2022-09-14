خبر في الجول - موعد مشاركة عمار حمدي في تدريبات الأهلي الجماعية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 15:34

كتب : أحمد الخولي

عمار حمدي

حدد الجهاز الطبي للنادي الأهلي موعد مشاركة عمار حمدي لاعب وسط الفريق بالتدريبات الجماعية.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد 3 أسابيع.

وخضع عمار حمدي لفحوصات وقياسات بدنية لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

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ويتابع الجهاز الطبي للأهلي البرنامج التأهيلي الذي يخوضه عمار حمدي في إطار تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبل.

عمار حمدي أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أشهر وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي قد كشف في وقت سابق موعد عودة الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لتدريبات الأهلي.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "الثنائي يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي بهدف التجهيز‏ للعودة إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف "أفشة يعود إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، فيما ينتظم ‏محمد شريف في التدريبات بعد عشرة أيام وفقا للتقدير الطبي لحالة الثنائي".

وكان أفشة قد أجرى عملية فتق في جدار البطن فيما تعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة.‏‏

ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني ‏بقيادة السويسري مارسيل كولر.‏

وحدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد أيام 21 و25 و29 سبتمبر.

وينتظر الأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، لمواجهته في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي عمار حمدي
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