ساني يكشف سبب غضبه بعد استبداله أمام برشلونة
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 15:23
كتب : FilGoal
أوضح ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ سبب غضبه بعد استبداله في المباراة أمام برشلونة.
ليروي ساني
النادي : بايرن ميونيخ
وسجل ساني في فوز بايرن ميونيخ أمام برشلونة بهدفين دون رد قبل أن يستبدل في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
وبدا ساني منزعجا من قرار استبداله وقام بإلقاء زجاجة المياة على الأرض في غضب.
وقال ساني بخصوص ذلك لـ سبورت ألمانيا: "لم أغصب بسبب استبدالي، الأمور سارت على ما يرام وسجلت هدفا، لكنني لم أقدم مباراة جيدة".
وأضاف "لذلك كنت غاضبا وألقيت الزجاجة. أنا أركز فقط على نفسي وآدائيوأريد دائما تقديم أفضل ما عندي".
بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.
ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.
فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا دون نقاط.
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – رودريجو يعوض بنزيمة أمام لايبزيج يونايتد يدرج جرينوود في قائمته للدوري الإنجليزي لوموند الفرنسية: القبض على شقيق بول بوجبا سكاي: رغم رفض يويفا.. رينجرز يقرر عزف النشيد الوطني تكريما لـ ملكة بريطانيا مورينيو: زانيولو سيشارك أمام هلسنكي.. والمباراة صعبة لتحسن فرق شمال أوروبا غياب 5 لاعبين من مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف جارديان: 3 أسماء على طاولة برايتون لخلافة جراهام بوتر كاسيميرو: شعرت بالراحة في مانشستر منذ اليوم الأول.. وسعيد بوجود أنتوني