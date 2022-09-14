ساني يكشف سبب غضبه بعد استبداله أمام برشلونة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ وبرشلونة

أوضح ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ سبب غضبه بعد استبداله في المباراة أمام برشلونة.

ليروي ساني

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وسجل ساني في فوز بايرن ميونيخ أمام برشلونة بهدفين دون رد قبل أن يستبدل في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبدا ساني منزعجا من قرار استبداله وقام بإلقاء زجاجة المياة على الأرض في غضب.

أخبار متعلقة
بايرن ميونيخ يعلن غياب مدافعه لأسابيع بسبب الإصابة كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص

وقال ساني بخصوص ذلك لـ سبورت ألمانيا: "لم أغصب بسبب استبدالي، الأمور سارت على ما يرام وسجلت هدفا، لكنني لم أقدم مباراة جيدة".

وأضاف "لذلك كنت غاضبا وألقيت الزجاجة. أنا أركز فقط على نفسي وآدائيوأريد دائما تقديم أفضل ما عندي".

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا دون نقاط.

ليروي ساني بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – رودريجو يعوض بنزيمة أمام لايبزيج يونايتد يدرج جرينوود في قائمته للدوري الإنجليزي لوموند الفرنسية: القبض على شقيق بول بوجبا سكاي: رغم رفض يويفا.. رينجرز يقرر عزف النشيد الوطني تكريما لـ ملكة بريطانيا مورينيو: زانيولو سيشارك أمام هلسنكي.. والمباراة صعبة لتحسن فرق شمال أوروبا غياب 5 لاعبين من مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف جارديان: 3 أسماء على طاولة برايتون لخلافة جراهام بوتر كاسيميرو: شعرت بالراحة في مانشستر منذ اليوم الأول.. وسعيد بوجود أنتوني
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد – رودريجو يعوض بنزيمة أمام لايبزيج 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد تعاقد محمود نبيل 18 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه: أتمنى التوفيق لتونس في كأس العالم 21 دقيقة | الوطن العربي
يونايتد يدرج جرينوود في قائمته للدوري الإنجليزي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوموند الفرنسية: القبض على شقيق بول بوجبا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا كليوباترا يضم بيكهام وشكري من الأهلي لثلاثة مواسم 41 دقيقة | ميركاتو
"الأغلى بتاريخ النادي".. في الجول يكشف قيمة انتقال مروان حمدي لـ المصري 52 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأبطال - ميلان (0) (0) دينامو زغرب.. الضيوف أخطر ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة