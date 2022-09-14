ساني يكشف سبب غضبه بعد استبداله أمام برشلونة

أوضح ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ سبب غضبه بعد استبداله في المباراة أمام برشلونة.

ليروي ساني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وسجل ساني في فوز بايرن ميونيخ أمام برشلونة بهدفين دون رد قبل أن يستبدل في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبدا ساني منزعجا من قرار استبداله وقام بإلقاء زجاجة المياة على الأرض في غضب.

وقال ساني بخصوص ذلك لـ سبورت ألمانيا: "لم أغصب بسبب استبدالي، الأمور سارت على ما يرام وسجلت هدفا، لكنني لم أقدم مباراة جيدة".

وأضاف "لذلك كنت غاضبا وألقيت الزجاجة. أنا أركز فقط على نفسي وآدائيوأريد دائما تقديم أفضل ما عندي".

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا دون نقاط.