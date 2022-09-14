تقارير: المساكني ينجو من الرباط الصليبي قبل كأس العالم

نجا يوسف المساكني لاعب منتخب تونس والعربي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وفقا لقنوات "الكأس".

وأوضحت القنوات القطرية أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها يوسف المساكني، أثبتت عدم وجود قطع في الرباط الصليبي.

فيما أشارت "بي إن سبورتس" إلى مغادر اللاعب الدوحة العاصمة القطرية متوجها نحو بلاده تونس لإجراء فحوصات طبية جديدة.

وتعرض المساكني للإصابة خلال مباراة العربي ضد أم صلال ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وينتظر المساكني تحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه لتحديد موقفه النهائي من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة رفقة فرنسا وأستراليا والدنمارك.

يذكر أن المساكني تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبته عن منتخب تونس في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.