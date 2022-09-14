الاتحاد التونسي ينفي إصابة المساكني بـ الرباط الصليبي
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 14:48
كتب : FilGoal
نجا يوسف المساكني لاعب منتخب تونس والعربي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
يوسف المساكني
النادي : العربي
وتعرض المساكني للإصابة خلال مباراة العربي ضد أم صلال ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: "مباشرة من مصحة خاصة من تونس، لا وجود لإصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة في تشخيص إصابة يوسف المساكني".
"فور وصوله من قطر منذ قليل يخضع حاليا يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوصات الضرورية لتشخيص الاصابة التي تعرض اليها في المقابلة التي خاضها مع فريقه أمس في إطار البطولة القطرية، وقد كشفت الفحوصات عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة ".
وينتظر المساكني تحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه لتحديد موقفه النهائي من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.
وأوضحت قنوات "الكأس" القطرية في وقت سابق أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها يوسف المساكني، أثبتت عدم وجود قطع في الرباط الصليبي.
فيما أشارت "بي إن سبورتس" إلى مغادر اللاعب الدوحة العاصمة القطرية متوجها نحو بلاده تونس لإجراء فحوصات طبية جديدة.
وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة رفقة فرنسا وأستراليا والدنمارك.
يذكر أن المساكني تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبته عن منتخب تونس في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.