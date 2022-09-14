الاتحاد التونسي ينفي إصابة المساكني بـ الرباط الصليبي

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 14:48

كتب : FilGoal

يوسف المساكني

نجا يوسف المساكني لاعب منتخب تونس والعربي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض المساكني للإصابة خلال مباراة العربي ضد أم صلال ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: "مباشرة من مصحة خاصة من تونس، لا وجود لإصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة في تشخيص إصابة يوسف المساكني".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الكاميروني جويل تاجو مرشح للانضمام إلى الزمالك.. وموقف ناديه إنسيني: سأريد البكاء إذا شاهدت مباريات نابولي.. وقرار رحيلي لم يكن متروكا لي فقط بايرن ميونيخ يعلن غياب مدافعه لأسابيع بسبب الإصابة أس: تمت.. جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس لمزاملة مارسيلو

"فور وصوله من قطر منذ قليل يخضع حاليا يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوصات الضرورية لتشخيص الاصابة التي تعرض اليها في المقابلة التي خاضها مع فريقه أمس في إطار البطولة القطرية، وقد كشفت الفحوصات عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة ".

وينتظر المساكني تحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه لتحديد موقفه النهائي من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

Image

وأوضحت قنوات "الكأس" القطرية في وقت سابق أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها يوسف المساكني، أثبتت عدم وجود قطع في الرباط الصليبي.

فيما أشارت "بي إن سبورتس" إلى مغادر اللاعب الدوحة العاصمة القطرية متوجها نحو بلاده تونس لإجراء فحوصات طبية جديدة.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة رفقة فرنسا وأستراليا والدنمارك.

يذكر أن المساكني تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبته عن منتخب تونس في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

يوسف المساكني كأس العالم العربي القطري منتخب تونس
نرشح لكم
مدرب نهضة بركان: التدريب في مصر؟ تلقيت اتصالات لتدريب الزمالك سابقا الدوري السعودي - رفض شكوى الرائد ضد اتحاد جدة خبر في الجول - الاتحاد التونسي يسمح بمشاركة الجزيري والمثلوثي مع الزمالك في ذهاب إفريقيا معلول والجزيري والمثلوثي ضمن قائمة تونس لمواجهة البرازيل بدلا من فرنسا والجزائر.. نجم ليون الشاب يختار تمثيل منتخب تونس الركراكي: لا يمكن أن نلعب كأس العالم في غياب لاعب بقيمة زياش ذكرى رحيله.. صوت رشيد طه الذي يحكي قصص الجزائريين في منتخب فرنسا قائمة المغرب – عودة زياش وبانون.. وغياب بنشرقي عن قائمة الركراكي الأولى
أخر الأخبار
قائمة أمريكا – عودة رينا وديست.. وغياب وياه وزاك ستيفن أمام السعودية 16 دقيقة | أمريكا
هالاند وصلاح معا - بعد تصريح بويلي.. ماذا لو لعبت فرق الشمال أمام الجنوب في إنجلترا 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غياب 5 لاعبين من مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
جارديان: 3 أسماء على طاولة برايتون لخلافة جراهام بوتر ساعة | الكرة الأوروبية
كاسيميرو: شعرت بالراحة في مانشستر منذ اليوم الأول.. وسعيد بوجود أنتوني ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يشرح – كيف يمكن للأندية المصرية الدفع بـ 9 لاعبين أجانب في إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موعد مشاركة عمار حمدي في تدريبات الأهلي الجماعية 2 ساعة | الكرة المصرية
ساني يكشف سبب غضبه بعد استبداله أمام برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة