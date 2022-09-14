إنسيني: سأريد البكاء إذا شاهدت مباريات نابولي.. وقرار رحيلي لم يكن متروكا لي فقط

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني - نابولي

تحدث لورينزو إنسيني لاعب تورنتو الكندي الحالي لأول مرة منذ رحيله عن نابولي نهاية الموسم الماضي.

لورينزو إنسيني

النادي : تورونتو

نابولي

ورحل إنسيني عن نابولي بعد نهاية عقده مع النادي وانتقل إلى تورنتو الكندي في صفقة انتقال حر.

وقال إنسيني لـ شبكة "دازن": "لم يكن الأمر متروكا لي فقط، نابولي بيتي، إذا غادرت سأعود من جديد، لا أخفي حقيقة أنني افتقد نابولي لكنني بخير هنا".

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وأضاف "لا أستطيع متابعة مبارايتهم، وإلا فأنني سأشعر رغبة في البكاء، من المؤلم مشاهدة مبارياتهم وعدم التواجد في الملعب، لكن هذه هي الحياة".

وتابع "أنا لا أشعر بأي ندم، لقد أعطيت كل شيء، اتخذت قراري، حتى لو أصيب بعض المشجعين بخيبة أمل لأنهم يقولون إنه كان بإمكاني التجديد، آمل أن يكون المشجعون دائمًا فخورين بي".

وأكمل "يؤسفني أننا لم أفز مع نابولي بالسكوديتو. أتيحت لنا الفرصة مع كل من ساري وسباليتي ولم ننجح في ذلك".

وأتم "آمل أن يتمكن نابولي من تحقيقها في يوم من الأيام من تحقيق الإنجاز، حتى لو لم أعد هنا، لأن الجماهير تستحقه".

وخاص صاحب الـ31 عاما مع نابولي 434 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 122 هدفا وصنع 95 آخرين.

لورينزو إنسيني نابولي الدوري الإيطالي تورنتو الكندي
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