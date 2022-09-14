أس: تمت.. جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس لمزاملة مارسيلو

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - كولومبيا

اقترب الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب الريان القطري، من الانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن جيمس وصل بالفعل إلى اليونان للخضوع للكشف الطبي في ناديه الجديد.

ومن المنتظر أن يوقع جيمس على عقد إعارة لمدة موسم بعد أن اتفق بالفعل مع إدارة أولمبياكوس.

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ويتقاسم أولمبياكوس والريان تحمُل راتب جيمس خلال موسم الإعارة.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في اليونان غدًا الخميس، مما فتح الباب أمام انتقال جيمس هذا الأسبوع.

وحاول جيمس الرحيل عن الريان في الأسابيع الماضية وعرض نفسه على فالنسيا دون أن تتم الصفقة.

وبذلك يقترب جيمس من مزاملة مارسيلو مجددًا بعد أن تشاركا غرفة خلع ملابس ريال مدريد لسنوات.

صانع الألعاب الكولومبي صاحب الـ 31 عامًا لم يظهر في أي مباراة مع الريان بالدوري القطري هذا الموسم.

ويتواجد جيمس في الريان منذ مطلع الموسم الماضي بعد أن انتقل إليه قادمًا من إيفرتون الإنجليزي مقابل 8 ملايين يورو.

وسبق لـ جيمس التألق في صفوف بورتو البرتغالي، وموناكو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2014 مقابل 75 مليون يورو.

وخاض جيمس 125 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 42، وتوج معه مرتين بدوري أبطال أوروبا، ومرتين بالدوري الإسباني.

ولعب جيمس معارًا لمدة موسمين لـ بايرن ميونيخ بين 2017 و2019 وسجل معه 15 هدفًا في 67 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 20 هدفًا، وتتويجه بالدوري الألماني مرتين.

ولم يلعب جيمس مع الريان إلى 15 مباراة خلال عام كامل، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

هدّاف كأس العالم 2014 خاض مع منتخب كولومبيا 86 مباراة، سجل خلالها 24 هدفًا.

وينافس أولمبياكوس في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم الحالي.

جيمس رودريجيز أولمبياكوس مارسيلو الريان James Rodríguez
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