خبر في الجول – الكاميروني جويل تاجو مرشح للانضمام إلى الزمالك.. وموقف ناديه

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 13:39

كتب : محمد عبد العظيم

جويل تاجو

دخل الكاميروني جويل تاجو لاعب ماريتيمو، ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم مركز المهاجم في صفوف الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك راقب اللاعب ووضعه في القائمة المختصرة لدعم هجوم الفريق.

من جانبه، يتمسك ماريتيمو بلاعبه الكاميروني، خصوصًا أن فترة القيد قد أُغلِقت في أوروبا، مما لن يسمح لهم بتعويضه.

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وصرّح مصدر مُقرب من تاجو لـ FilGoal.com: "نعرف اهتمام الزمالك بضم تاجو، لكن ماريتيمو رافض التفريط في مهاجمه الكاميروني حتى اللحظة".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرّح أن ناديه بصدد التعاقد مع مهاجم "سوبر".

تاجو

ديديريك جويل تاجو (28 عامًا) وُلد في مدينة نكونجسامبا الكاميرونية، لكنه بدأ مسيرته الاحترافية في البرازيل.

وانضم تاجو عام 2009 لقطاع ناشئي نادي إيراتي البرازيلي وتنقّل لاحقًا بين العديد من الأندية البرازيلية على غرار كورتيبا، وكروزيرو، وسانتوس، وبوتافوجو، وأفاي.

وشق تاجو طريقه نحو قارة أوروبا من بوابة ماريتيمو في 2018.

وخاض تاجو مع ماريتيمو 132 مباراة إجمالًا، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 8 أهداف.

ويمتلك تاجو 5 مباريات دولية مع منتتخب الكاميرون آخرها في 2019، وسجّل هدفًا وحيدًا.

وتواجد تاجو في قائمة الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية 2019، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وتم استبعاد تاجو من معسكر المنتخب الكاميروني وقتها دون القدرة على استبداله، بسبب اكتشاف مشكلة في الشريان التاجي للاعب.

وغاب تاجو 5 أشهر بعدها، قبل أن يعود للمشاركة مع كروزيرو ويصرح: "كانت لحظات صعبة عليّ، انتظرت شهور عديدة للحصول على قرار نهائي بشأن موقفي".

وأضاف عبر بي بي سي: "استشرت العديد من خبراء القلب في البرازيل لأحصل على عدة آراء، وأنا سعيد أن كل شيء سار على ما يرام".

وشدد: "العودة لممارسة كرة القدم هو انتصار، إنه حلم يتحقق".

وأوضح: "كنت مصدومًا عند استبعادي من قائمة الكاميرون في أمم إفريقيا، لكني لم أكن متوترًا لأن الأطباء أخبروني أنها مشكلة قابلة للشفاء".

وأشار بيان الاتحاد الكاميروني وقتها أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خللا في الشريان التاجي بقلب مهاجم الفريق مما يؤدي لخطر على حياته بتعرضه لموت مفاجئ نتيجة للمجهود الزائد.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيانه "أخبار سيئة من بعثة المنتخب، بقرار استبعاد جويل تاجوي من قائمة الـ23 لاعبا بأمم إفريقيا مصر 2019".

وأضاف البيان "اللاعب لن يكون قادرا على المشاركة في البطولة بعد التقارير الطبية".

وأوضح الاتحاد الكاميروني "ويليام نجاتشو طبيب الفريق قد اشتبه بوجود خلل في الشريان التاجي للاعب أثناء معسكر قطر والذي تم تأكيده في مصر، مع وجود خطر على حياته بالتعرض لموت مفاجئ".

وواصل البيان "تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين ولم يسيطروا على دموعهم"

وأتم البيان "تم تقديم استئناف لدى الاتحاد الإفريقي (كاف) من أجل قبول استبدال اللاعب".

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