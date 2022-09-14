بايرن ميونيخ يعلن غياب مدافعه لأسابيع بسبب الإصابة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز

كشف بايرن ميونيخ عن غياب لوكاس هيرنانديز عن صفوف الفريق لعدة أسابيع.

وتعرض المدافع الفرنسي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام برشلونة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وأعلن بايرن تعرض لاعبه الفرنسي لتمزق عضلي خلال مواجهة برشلونة، التي حسمها النادي الألماني بهدفين دون رد.

وأوضح أن هيرنانديز صاحب الهدف الأول في المباراة سيغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.

فيما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية ان لوكاس هيرنانديز سيغيب لمدة تقرب من 6 أسابيع عن صفوف بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده.

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بافارد وأوباميكانو

في المقابل شدد بايرن ميونيخ على أن الثنائي،بنيامين بافارد ودايوت أوباميكانو سيعودان قريبا.

وأشار إلى أن الثنائي الدفاعي بحالة جيدة سيعود إلى التدريبات في الأيام القليلة المقبلة.

وبالفوز على برشلونة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.

بايرن ميونيخ برشلونة لوكاس هيرنانديز
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