الدرجة الثانية - بتواجد الجونة ومصر للمقاصة.. تعرف على قرعة مجموعة الصعيد

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 13:05

كتب : رضا السنباطي

دوري الدرجة الثانية

أوقعت القرعة نادي مصر للمقاصة مع ديروط فيما يواجه الجونة نظيره الألومنيوم في ظهورهم الأول في دوري الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم قرعة مجموعة الصعيد وتم تحديد السبت موعدا لقرعة مجموعة القاهرة والأحد لقرعة مجموعة بحري.

الجولة الأولى

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الفيوم x شباب قنا

مصر للمقاصة x ديروط

المدينة المنورة x كيما أسوان

المنيا x لافينيا

أسمنت أسيوط x البترول

تليفونات بني سويف x ملوى

النصر للتعدين x شباب طامية

الألومنيوم x الجونه

الجولة الثانية

الجونة x الفيوم

شبان قنا x النصر للتعدين

شباب طامية x تليفونات بني سويف

ملوي x أسمنت أسيوط

بترول أسيوط x المنيا

لافيينا x المدينة المنورة

كيما أسوان x للمقاصة

ديروط x الألومنيوم

الجولة الثالثة

تليفونات بني سويف x شبان قنا

النصر للتعدين x الفيوم

الألومنيوم x كيما اسوان

للمقاصة x لافيينا

المدينة المنورة x بترول أسيوط

المنيا x ملوي

أسمنت أسيوط x شباب طامية

ديروط x الجونة

وكان مصر للمقاصة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم لأول مرة في تاريخه الذي امتد منذ موسم 2010/2011.

فيما هبط الجونة لدوري الدرجة الثانية بعد حصوله على المركز الـ 16 في جدول الترتيب بعد نهاية الدوري الممتاز.

الدرجة الثانية الجونة مجموعة الصعيد مصر للمقاصة
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