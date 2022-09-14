بيلد: منزل مولر يتعرض للسرقة أثناء مباراته مع برشلونة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

تعرض منزل توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ إلى السرقة أمس -الأربعاء- أثناء المباراة أمام برشلونة.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

واستضاف بايرن ميونيخ نظيره برشلونة على ملعب أليانز أرينا في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لـ بيلد الألمانية فإنه تم سرقة نقود ومجوهرات بعد اقتحام منزل توماس مولر حوالي الساعة الـ10 مساء.

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وأضافت الصحيفة أنّ التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم تحديد هوية الفاعلين بعد.

اللاعب الذي أتم عامه الـ33 أمس شارك في فوز بايرن ميونيخ بهدفين دون رد أمام برشلونة.

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا دون نقاط.

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مولر بدأ مسيرته في أكاديمية ميونيخ وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق عام 2009.

وجدد مولر مؤخرا عقده مع النادي البافاري حتى صيف 2024.

وخاض توماس مولر بقميص بايرن 636 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 228 هدفا وصنع 246 آخرين.

ويمتلك مولر 11 لقب في الدوري الألماني و 2 في دوري أبطال أوروبا.

وتوج المهاجم الألماني رفقة منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014.

برشلونة توماس مولر دوري أبطال أوروبا
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