كرة سلة - هودج يصل القاهرة تمهيدا للانتظام في تدريبات الأهلي

وصل البورتريكي والتر هودج إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء تمهيدا للانتظام في مران الأهلي بعد نهاية تعاقده مع فريقه البورتريكي.

وأعلن الأهلي في يوليو الماضي تعاقده مع والتر هودج لتدعيم فريق رجال السلة.

وعلم FilGoal.com وقتها أن التعاقد مع هودج لمدة موسم واحد.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية مع فرق الرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني.

وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في الإسكندرية.

ماذا قال هودج بعد الانضمام للأهلي؟

وقال والتر هودج للموقع الرسمي للأهلي في يوليو الماضي بعد انضمامه: "لدي طموحات كبيرة أسعى لتحقيقها مع الفريق".

وأضاف "أرغب في خوض تحد جديد مع الفريق والمنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات".

واختتم هودج تصريحاته "رسالتي للجماهير أنني جاهز للمشاركة في التدريبات واتطلع للتتويج بكافة البطولات".

ماذا قال وكيل هودج عن المفاوضات مع الأهلي؟

قال اليوناني توماس بابادوبولوس وكيل أعمال والتر هودج لـ FilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتا طويلا".

وأضاف "الأهلي أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية ويتمتع بشعبية كبيرة بالإضافة لكونه يتمتع بقدر كبير من الاحترافية".

وعن سير المفاوضات أوضح وكيل هودج "بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أسابيع تقريبا وسارت الأمور بسرعة وجدية كبيرة".

وبالحديث عن أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي قال وكيل هودج: "بالطبع ساهم المدرب الإسباني بشكل كبير في انضمام هودج".

واختتم توماس بابادوبولوس تصريحاته "هودج وأوجستي أصدقاء على المستوى الشخصي وتدرب اللاعب تحت قيادته من قبل لذلك يعرف كل منهما الآخر بصورة جيدة".

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

وحصد هودج لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا والدوري المصري بذلك الموسم.

ويبلغ والتر هودج من العمر 35 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

وتوج الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري بعد التفوق الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

وكان أوجستي قد توج مع الفريق بدوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية للأندية.