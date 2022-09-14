ماركا: غموض موقف بنزيمة من دربي مدريد

تحوم الشكوك حول لحاق كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بدربي العاصمة الإسبانية.

ويلعب ريال مدريد ضد أتليتكو يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الشكوك تحوم حول موقف بنزيمة من المشاركة في الدربي الشهير.

وأضافت أن الجهاز الطبي لريال مدريد يرفض التسرع والمخاطرة بالمهاجم الفرنسي ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة أمام أتليتكو مدريد.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي لبطل أوروبا يعلم أهمية مباراة الدربي وكذلك ارتباطه بمعسكر منتخب بلاده ولكن غياب اللاعب عن المباريات الثلاث المقبلة سيمنحه فرصة التعافي والعودة بشكل أفضل.

وكان خوسيه لويس سانشيز صحفي إذاعة ماركا قد كشف في وقت سابق أن تشخيص إصابة بنزيمة هو إصابة عضلية وحمل زائد في العضلة.

وأوضح سانشيز أن بنزيمة قد تأكد غيابه عن مواجهات مايوركا وأتليتكو في الدوري الإسباني ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

كما أنه من المرجح غياب بنزيمة عن معسكر منتخب فرنسا المقرر له في 18 سبتمبر الجاري.

وشدد سانشيز أن بنزيمة سيكون لائقا للمشاركة في المباريات بنهاية الشهر الجاري والهدف هو لحاقه بمواجهة أوساسونا يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

وغادر بنزيمة الملعب في الدقيقة 30 من مباراة سيلتك الاسكلتندي مساء الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتم استبدال بنزيمة بزميله البلجيكي إدين هازارد الذي صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث في انتصار ريال مدريد 3-0.