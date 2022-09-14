المستقبل هنا.. جافي يجدد عقده مع برشلونة بشرط جزائي هائل

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

جافي

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد لاعبه الشاب جافي حتى صيف 2026.

وكان عقد جافي مع برشلونة بصدد الانتهاء في صيف 2023 المقبل.

ووضع برشلونة شرطًا جزائيًا في عقد جافي الجديد يبلغ مليار يورو.

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وصار جافي سادس لاعب في صفوف برشلونة يمتلك شرطًا جزائيًا بهذا المبلغ بعد أنسو فاتي، وفيران توريس، ورونالد أراوخو، ورافينيا، وجول كوندي.

ويستعد برشلونة لتصعيد جافي رسميًا إلى الفريق الأول وإعطائه القميص رقم 6 بدايةً من شهر يناير المقبل.

وتوصل جافي لاتفاق مع برشلونة على التجديد قبل مدة، لكن إكمال اللاعب 18 عامًا كان ضروريًا قبل التوقيع، وهو ما حدث في 5 أغسطس الماضي.

بعدها واجه برشلونة مشكلة في إفساح مكان لـ جافي ضمن قائمة الفريق الأول، ومع تفعيل الرافعات الاقتصادية ثم رحيل ميراليم بيانيتش نحو الشارقة، بات تجديد العقد ممكنًا.

ويعقد برشلونة مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس في السادسة مساءً بملعب سبوتيافي كامب نو لتقديم جافي كلاعب جديد في الفريق الأول.

بابلو مارتين بايز جافيرا المعروف بـ "جافي"، بدأ مسيرته في ناشئي ريال بيتيس، ثم انضم إلى برشلونة عام 2015 في عمر الحادية عشر.

وخاض جافي أولى مبارياته مع الفريق الأول لـ برشلونة العام الماضي تحت قيادة رونالد كومان.

ولعب جافي 54 مباراة إجمالًا مع برشلونة، سجل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف، وبات لاعبًا أساسيًا في تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز.

كما انضم جافي إلى صفوف منتخب إسبانيا وخاض معه 10 مباريات سجل خلالها هدفًا.

وينتظر من جافي أن يكون أحد أبرز النجوم الشباب في مونديال قطر 2022 شهر نوفمبر المقبل.

جافي برشلونة الدوري الإسباني
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