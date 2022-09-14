الدوري السعودي - رفض شكوى الرائد ضد اتحاد جدة

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكوى المقدمة من نادي الرائد ضد نظيره اتحاد جدة.

وفاز اتحاد جدة على الرائد بهدف دون رد سجله الدولي المصري أحمد حجازي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وتقدم الرائد بشكوى ضد اتحاد جدة بشأن عدم نظامية مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في مباراة الفريقين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية.

وأوضح أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكان ثامر الناصر المتحدث الرسمي لنادي الرائد السعودي قد قال في تصريحات سابقة عبر إم بي سي أكشن: " تقدمنا باحتجاج رسمي ضد مشاركة عبد الرزاق حمد الله أمامنا لعدم صحة موقفه من اللعب في المباراة".

وأتم تصريحاته "معنا أوراق ومستندات تدعمنا في هذه القضية وفقا للوائح والقوانين الخاصة بالدوري السعودي".

وشارك حمد الله للمرة الأولى خلال الموسم الحالي مع اتحاد جدة بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق عقوبة إيقافه على خلفية شكوى ناديه السابق (النصر).