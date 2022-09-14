موعد عودة أفشة وشريف لمران الأهلي الجماعي

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 11:38

كتب : حسام نور الدين

مصر للمقاصة - الأهلي محمد شريف محمد مجدي أفشة

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي موعد عودة الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لتدريبات الأهلي.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "الثنائي يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي بهدف التجهيز‏ للعودة إلى التدريبات الجماعية.".

وأضاف "أفشة يعود إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، فيما ينتظم ‏محمد شريف في التدريبات بعد عشرة أيام وفقا للتقدير الطبي لحالة الثنائي".

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وتابع "‏لاعبو الفريق سيخضعون لفحوصات شاملة غدا داخل مقر النادي ضمن ‏التحضيرات الطبية قبل انطلاق الموسم الجديد.".

وواصل "سيجري لاعبو الأهلي تحاليل وفحوصات على القلب وفحوصات شاملة تحت إشراف الجهاز ‏الطبي".

وخاض محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي.

وكان أفشة قد أجرى عملية فتق في جدار البطن فيما تعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة.‏‏

ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني ‏بقيادة السويسري مارسيل كولر.‏

وحدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد أيام 21 و25 و29 سبتمبر.

وينتظر الأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، لمواجهته في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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