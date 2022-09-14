موعد عودة أفشة وشريف لمران الأهلي الجماعي
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 11:38
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي موعد عودة الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لتدريبات الأهلي.
وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "الثنائي يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي بهدف التجهيز للعودة إلى التدريبات الجماعية.".
وأضاف "أفشة يعود إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، فيما ينتظم محمد شريف في التدريبات بعد عشرة أيام وفقا للتقدير الطبي لحالة الثنائي".
وتابع "لاعبو الفريق سيخضعون لفحوصات شاملة غدا داخل مقر النادي ضمن التحضيرات الطبية قبل انطلاق الموسم الجديد.".
وواصل "سيجري لاعبو الأهلي تحاليل وفحوصات على القلب وفحوصات شاملة تحت إشراف الجهاز الطبي".
وخاض محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي.
وكان أفشة قد أجرى عملية فتق في جدار البطن فيما تعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة.
ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.
وحدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد أيام 21 و25 و29 سبتمبر.
وينتظر الأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، لمواجهته في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.