برونو سافيو يشارك في تدريبات الأهلي للمرة الأولى

شارك البرازيلي برونو سافيو شارك في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ‏ملعب التتش بعد إعلان النادي رسميا عن التعاقد معه قادما من ‏نادي بوليفار البوليفي.‏

وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب والترحيب به على طريقتهم الخاصة في المشاركة ‏الأولى له بالتدريبات الجماعية.‏

وأعلن الأهلي ضم البرازيلي برونو سافيو مهاجم بوليفار إلى صفوفه بشكل رسمي.

ووصل سافيو إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يخضع للكشف الطبي وإتمام انتقاله بصورة رسمية.

وكشف الأهلي عن التعاقد مع سافيو لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية مد التعاقد لموسم رابع.

ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني ‏بقيادة السويسري مارسيل كولر.‏

وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم والذي اشتمل على فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف تيزيان ‏أندريس أندويا مدرب الأحمال.‏

وحدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد أيام 21 و25 و29 سبتمبر.

وينتظر الأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، لمواجهته في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.