الموعد الجديد لمباراة أرسنال وأيندهوفن يتسبب في تأجيل قمة الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 11:19

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف جابريل - أرسنال أمام فولام

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الموعد الجديد لمباراة أرسنال الإنجليزي وبي إس في أيندهوفن الهولندي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وكان مقررًا أن تُقام المباراة يوم الخميس 15 سبتمبر، لكنها أُجلت بسبب نقص العناصر الأمنية اللازمة لتأمين المباراة بالتزامن مع مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشار يويفا إلى أن الموعد الجديد هو 20 أكتوبر المقبل، أي بعد 35 يومًا من موعدها الأصلي.

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وأوضح البيان أنه بالتشاور مع رابطة الدوري الإنجليزي، فقد تقرر تأجيل مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي التي كان مقررًا إقامتها يوم 19 أكتوبر.

وشكر الاتحاد الأوروبي نظيرته رابطة الدوري الإنجليزي على المرونة في تحديد المواعيد.

وكان أرسنال قد افتتح مبارياته في دور المجموعات للدوري الأوروبي بالفوز على زيوريخ السويسري بهدفين مقابل هدف واحد.

ووفقًا للتعديلات الجديدة في جدول أرسنال، فإنه سيواجه ساوثامبتون يوم 23 أكتوبر، ثم يعود لمواجهة أيندهوفن في مباراة الإياب يوم 27 أكتوبر بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من كل مباريات دور المجموعات في مسابقاته القارية قبل انطلاق منافسات كأس العالم في نوفمبر المقبل.

وتسببت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في تأجيل الجولة الماضية بالكامل في الدوري الإنجليزي.

كما تأجلت مباراة جلاسكو رينجرز أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا من الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء.

وتقرر استئناف مباريات كرة القدم في إنجلترا بالأسبوع الجديد، على أن تكون الأندية والروابط في تواصل دائم مع السلطات المحلية بشأن إمكانية تأجيل أي مباراة.

أرسنال الدوري الإنجليزي الدوري الأوروبي
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