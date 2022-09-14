إبراهيموفيتش: سأعتزل عندما أرى لاعبا أقوى مني

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

كشف زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان السبب وراء عدم اعتزاله واستمراره مسيرته الكروية حتى الآن.

وأجرى إبراهيموفيتش عملية جراحية في الركبة مؤخرا بسبب الإصابة التي تعرض إليها في نهاية الموسم الماضي.

وقال إبراهيموفيتش لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "أنا مغرور، ليس لدي خوف، أنا أعمل كل يوم للعودة، وعندما يحين وقت العودة سأجعل صوتي مسموعا. الصبر مطلوب، هذا هو المفتاح الآن".

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وأضاف "مطالبات بإعتزالي؟ إذا رأيت لاعبا أقوى مني ، فسأعتزل. لكنني لم أر ذلك بعد".

وتطرق للحديث عن الفريق وسوق انتقالاته، أوضح "إذا لم تعجبني الأشياء، فلن أكون هنا، نحن أقوى من العام الماضي كفريق. استفدنا من سوق الانتقالات وعززنا الفريق".

وأتم "تعاقدنا مع لاعبين شباب ممتازين مثل "دي كيتلير، أنه لاعب كبير، عليك فقط أن تمنحه بعض الوقت لينضج".

زلاتان مدد تعاقده مع ميلان، ليستمر مع بطل الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وخاض إبراهيموفيتش 74 مباراة في يناير 2020 بقميص ميلان منذ عودته وسجل 36 هدفا.

وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات.

وشارك إبراهيموفيتش إجمالا بقميص ميلان 159 مباراة سجل 92 هدفا وصنع 32 وتوج بـ 3 ألقاب.

ميلان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي
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