الكشف عن عدد الجماهير في مباراتي المنتخب الوديتين خلال معسكر سبتمبر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عدد الجماهير في مباراتي المنتخب الوديتين خلال معسكر سبتمبر.

وانطلق أمس الثلاثاء معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا بدأ التدريبات ولكن العمل بدأ منذ أكثر من شهر".

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وأضاف "فيتوريا يهتم كثيرا بالتفاصيل وكثير السؤال بخصوص مميزات وسلبيات اللاعبين".

وتابع "فيتوريا اجتمع بالطاقم الخاص به قبل المعسكر لتوزيع المهام".

وواصل "سنلعب مباراتين وديتين في استاد الإسكندرية يومي 23 و27 سبتمبر بحضور 5000 متفرج".

ويلعب منتخب مصر خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري.

واستكمل "اختارنا استاد الإسكندرية لكي نقرب المنتخب من الجماهير مع إعجاب فيتوريا بأرضية الملعب الخاصة به. هو يرغب في زيارة المنتخب للمحافظات واللعب في الاستادات القديمة".

واستطرد "المنتخب الاولمبي حصل على راحة لمدة أربعة إلى خمسة أيام قبل استكمال الفترة الثانية من المعسكر الذي سيقام في الإسكندرية أيضا مثله مثل منتخب 2003 ولكن الثلاثة منتخبات ستكون منفصلة عن بعضها".

واستكمل "فيتوريا سيعمل مع منتخب مصر لأربع سنوات لذلك فهو يبحث عن اللاعبين الصغار الذين سيستمرون معه طوال هذه الفترة بجانب الخبرات التي لا يمكن الاستغناء عنها".

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة)

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - تريزيجيه (طرابزون) - عمر مرموش (فولفسبورج) - طارق حامد (اتحاد جدة) - سام مرسي (إبسويتش تاون) -

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور)

منتخب مصر عامر حسين روي فيتوريا
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