مواعيد مباريات الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وتشيلسي في 9 مباريات بـ أبطال أوروبا

تُستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا ، إذ تُلعب 9 مباريات مشتعلة من على رأسها مباراة ريال مدريد حامل اللقب ضد لايبزج.

كما يظهر جراهام بوتر المدير الفني الجديد لـ تشيلسي للمرة الأولى خلال مباراة فريقه ضد سالزبورج.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مباريات ومواعيد اليوم الموافق 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

في السابعة إلا الربع يحل ميلان ضيفا على دينامو زغرب، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي نفس التوقيت يلتقي شاختار دونستيك مع سيلتك وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي التاسعة مساءً تُقام 7 مباريات في نفس التوقيت.

على ملعب سانتياجو برنابيو يلتقي ريال مدريد مع لايبزج وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1 وبتعليق حفيظ دراجي.

ويستضيف تشيلسي منافسه سالزبورج على ملعب ستامفورد بريدج وتذاع المباراة على بي إن سبورتس اكسترا 1.

ويحل نابولي ضيفا على جلاسكو رينجرز والمباراة مذاعة على بي إن سبورتس 3(English).

وعلى ملعب الاتحاد يلعب مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 3، ويعلق عليها خليل البلوشي.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على مكابي حيفا وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويستضيف يوفنتوس منافسه بنفيكا على ملعب أليانز وتذاع المباراة على بي إن سبورتس اكسترا 2.

ويحل إشبيلية ضيفا على كوبنهاجن وتذاع المباراة بي إن سبورتس 2 (ENGLISH).

الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف العدالة منافسه الشباب على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في تمام الساعة الثامنة وتذاع على قناة "ssc 1".

ويلعب الفتح ضد الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في تمام الساعة السادسة إلا 5 دقائق وتذاع على قناة " ssc 1".