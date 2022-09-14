بيبو يتولى تدريب الجونة

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميا مع أحمد مصطفى "بيبو" لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكان أحمد بيبو قد قاد أسوان للصعود للدوري المصري الممتاز قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في جهاز ربيع ياسين المعاون.

وكشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان في وقت سابق عن رحيل أحمد مصطفى بيبو الذي سيتولى منصب المدير الفني للجونة.

وسيعاونه أحمد مارادونا في منصب المدرب العام وأحمد كمال كمدرب حراس مرمى.

وشدد الشافعي على أن الموافقة على رحيل الثلاثي جاءت تقديرا لجهوده والعطاء بعد الإسهام في صعود الفريق للدوري الممتاز.

مع إعتزاز نادي أسوان باختيار الجونة له بسبب كفاءة مدربيه.

وهبط الجونة لدوري الدرجة الثانية بعد حصوله على المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز رفقة إيسترن كومباني ومصر للمقاصة.