مرتضى منصور: حسمنا 3 صفقات منها مهاجم "سوبر السوبر" ولهذا رحل مروان حمدي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التوقيع مع ثلاث صفقات منها مهاجم أجنبي قوي، موضحا أسباب رحيل مروان حمدي عن الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "تعاقدنا مع أقوى صفقات في كل المراكز، أنهينا ضم ثلاثة لاعبين أقوياء منهم مهاجم أجنبي سوبر جدا".

وأضاف "لم يعد هناك أي لاعب قوي في السوق لم يتعاقد معه الزمالك بالإضافة إلى لاعبين تحت السن تم التوقيع معهما".

وواصل "سنقوم بتحويل الأموال للتعاقد مع المهاجم الأجنبي من حساب آخر بسبب الحجز على أموال النادي وهو ما فعلناه مع محترف اليد أيضا".

وتابع "رحيل مروان حمدي؟ لم يلعب في الزمالك، قد يتألق لاعب في فريق ولا ينجح مع الآخر".

وأتم "فيريرا طلب عدم وجود عدد زائد عن الحاجة من اللاعبين فلدينا سيف الجزيري ومهاجم أجنبي آخر قادم".

ويعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء في الساعة 11 صباحا، وذلك للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد أعلن عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى فاركو بعد انتهاء إعارته، بجانب الإعلان في وقت سابق عن ضم إبراهيما نداي من لوزيرن، وزكريا الوردي من الرجاء.

وقد يعلن مرتضى منصور عن المزيد من صفقات الفريق للموسم المقبل خلال المؤتمر الصحفي المقبل.