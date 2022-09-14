التونسي الثالث.. الإسماعيلي يعلن خامس صفقاته بضم فراس شواط

أعلن نادي الإسماعيلي ضم فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي في خامس صفقات الفريق للموسم الجديد.

فراس شواط النادي : الصفاقسي الإسماعيلي

وكشف الإسماعيلي قبل قليل ضم التونسي نور الزمان الزموري مدافع الصفاقسي السابق.

وانتهى تعاقد فراس شواط مع الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم المنقضي.

وخرج شواط في تجربة احتراف واحدة عندما لعب لصالح أبها السعودي من يناير 2020 وحتى أكتوبر من نفس العام على سبيل الإعارة.

ولعب شواط 141 مباراة مع الصفاقسي التونسي في مختلف المسابقات وساهم في 67 هدفا.

ونجح شواط - 26 عاما- في تسجيل 47 هدفا مع الصفاقسي وصناعة 20 آخرين.

ولعب شواط مع منتخب تونس 12 مباراة دولية وسجل هدفين.

وكانت آخر مباريات شواط مع منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في مارس 2021.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ظهر الثلاثاء التعاقد مع التونسي حمدي النقاز.

ويعتبر شواط ثالث اللاعبين التونسيين في الإسماعيلي بعد الثنائي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري.

وبذلك ضم الإسماعيلي خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثنائي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري.