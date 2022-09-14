الصفقة الرابعة.. الإسماعيلي يضم نور الزمان الزموري

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

نور الزمان الزموري - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي ضم التونسي نور الزمان الزموري ضمن تدعيمات صفوف الفريق للموسم الجديد.

وأتم الإسماعيلي اتفاقه مع الزموري بعد وصوله إلى مصر والتفاوض مع إدارة الدراويش.

ويشغل الزموري -24 عاما- مركز المدافع، وبدأ مسيرته بنادي الجمعية الرياضية بجربة قبل أن ينتقل إلى الصفاقسي في ديسمبر 2017.

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ولعب الزموري لصالح الصفاقسي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

ووفقا لموقع transfermarkt فانتهى تعاقد الزموري مع الصفاقسي بنهاية الموسم الماضي.

ولعب الزموري 69 مباراة مع الصفاقسي التونسي خلال مسيرته في مختلف المسابقات.

ويعتبر المدافع التونسي رابع صفقات الإسماعيلي للموسم الجديد.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ظهر الثلاثاء التعاقد مع التونسي حمدي النقاز.

وبذلك ضم الإسماعيلي أربعة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثنائي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري.

الدوري المصري الإسماعيلي نور الزمان الزموري
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