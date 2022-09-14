ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق

اعترف جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن برشلونة كان أفضل منهم في الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهما.

وفاز بايرن على برشلونة مساء الثلاثاء بهدفين دون رد في ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وتحدث ناجلسمان عقب المباراة قائلا: "في الشوط الأول برشلونة حظي بفرص أفضل منا".

وواصل "لم نخلق الفرص آنذاك ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا وفاعليتنا صنعت الفارق".

وعن ساديو ماني قال المدرب الألماني: "لقد لعب في مركز جديد عليه لم يلعبه مع ليفربول، نحن سعداء لتواجده معنا وبالتأكيد سيكون له بصمة في مبارياتنا المقبلة".

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.