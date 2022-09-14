كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

كوندي

أعرب جول كوندي مدافع برشلونة عن شعوره بالإحباط عقب خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ.

وخسر برشلونة من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كوندي عقب المباراة: "هذه هي التفاصيل التي تجدها أمام الفرق الكبرى. قدمنا 10 دقائق بطيئة فعاقبونا على ذلك".

أخبار متعلقة
كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب

وأضاف"خسرنا المباراة ولكننا قدمنا مستوى جيد، تنقصنا بعض الأمور وسنواصل التطور".

وواصل "في بعض الأحيان أتمركز كقلب دفاع لأن أحياناً لا نملك الوقت الكافي ليعود كل لاعب إلى مركزه".

وشدد "في 10 دقائق تراجعنا وعاقبونا، بعيدا عن ذلك كانت مباراة جيدة لنا وأضعنا بعض الفرص وعلينا تحليل ذلك، أعتقد أننا في الطريق الصحيح".

وتابع "فرص ليفاندوفسكي الضائعة؟ هذا يحدث في بعض الأحيان، في المرة القادمة سوف يسجل. نحن محبطون وعلينا مواصلة العمل".

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.

بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
التونسي الثالث.. الإسماعيلي يعلن خامس صفقاته بضم فراس شواط 44 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الرابعة.. الإسماعيلي يضم نور الزمان الزموري 56 دقيقة | ميركاتو
ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح ساعة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة