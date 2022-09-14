كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي

أعرب جول كوندي مدافع برشلونة عن شعوره بالإحباط عقب خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ.

وخسر برشلونة من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كوندي عقب المباراة: "هذه هي التفاصيل التي تجدها أمام الفرق الكبرى. قدمنا 10 دقائق بطيئة فعاقبونا على ذلك".

وأضاف"خسرنا المباراة ولكننا قدمنا مستوى جيد، تنقصنا بعض الأمور وسنواصل التطور".

وواصل "في بعض الأحيان أتمركز كقلب دفاع لأن أحياناً لا نملك الوقت الكافي ليعود كل لاعب إلى مركزه".

وشدد "في 10 دقائق تراجعنا وعاقبونا، بعيدا عن ذلك كانت مباراة جيدة لنا وأضعنا بعض الفرص وعلينا تحليل ذلك، أعتقد أننا في الطريق الصحيح".

وتابع "فرص ليفاندوفسكي الضائعة؟ هذا يحدث في بعض الأحيان، في المرة القادمة سوف يسجل. نحن محبطون وعلينا مواصلة العمل".

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.