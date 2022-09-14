كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام أياكس

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه أظهر ردة فعل وفهم ما يجب فعله مشيرا إلى أن ما حدث خطوة أولى مهمة في طريق العودة.

وحقق ليفربول انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" بعد المباراة: "أعتقد أن الجميع يمكن أن يروا أننا فهمنا ما علينا فعله وأن علينا أن نظهر تحولا تاما في المباراة".

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وأضاف "لقد فعل الأولاد ذلك، لعبنا بالكثير من الأشياء الجيدة ضد دفاع قوي. سجلنا الهدف الأول وكان من المفترض أن يسجل المزيد من الأهداف من الركلات الثابتة على وجه الخصوص".

وتابع "لست متأكدا من أن الهدف جاء من فرصتهم الأولى ولكن أياكس لم يصل لمرمانا كثيرا. هذا يمكن أن يحدث دائما ولكنها كانت ضربة رائعة من قدوس".

وواصل "كان تسجيل أياكس للهدف بمثابة اختبار آخر، تحاول السير في الاتجاه الصحيح ثم تحدث الانتكاسة. كان الضغط قبل الهدف أفضل بكثير".

واستكمل "لم ينته شيء. إنها خطوة أولى مهمة للغاية. الآن لدينا استراحة طويلة جدا ثم برايتون في الانتظار".

الفوز رفع رصيد ليفربول لثلاث نقاط بالتساوي مع أياكس ونابولي، الذي سيلعب أمام رينجرز غدا الأربعاء.

يذكر أن مباراة ليفربول أمام تشيلسي الأسبوع المقبل تم تأجيلها بسبب عدم تواجد عناصر كافية من الأمن مع الانشغال بتأمين جنازة الملكة إيلزابيث.

وفاز ليفربول بثلاث مباريات من أصل ثماني لعبها في الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

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