فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج

يرى الهولندي فيرجل فان دايك لاعب ليفربول أنه كان من المهم إظهار رد فعل إيجابي بعد خسارة نابولي الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان من مسؤوليات قلبي الدفاع تحويل واحدة من الضربات الركنية إلى المرمى.

وحقق ليفربول انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "كان من المهم للغاية إظهار رد فعل إيجابي. ليس من السهل قلب الأمور لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "خلال المباراة كانت هناك لحظات رائعة. كان من المهم للغاية الفوز قبل فترة التوقف الدولي".

وتابع "كان يجب أن أسجل. شعرنا بالخطورة في الضربات الثابتة وخصوصا الركنيات وكانت مسؤوليتنا تحويل واحدة منها إلى المرمى ولحسن الحظ فعل ماتيب ذلك".

وواصل "نحن لا نستمع إلى ما يقال في الخارج، الكثير من لاعبي كرة القدم السابقين الذين يعرفون ما نمر به يقولون الكثير لإحباطنا لكننا نعلم أن المباراة الأخيرة كانت سيئة للغاية وكانت هذه خطوة في الاتجاه الصحيح".

الفوز رفع رصيد ليفربول لثلاث نقاط بالتساوي مع أياكس ونابولي، الذي سيلعب أمام رينجرز غدا الأربعاء.

يذكر أن مباراة ليفربول أمام تشيلسي الأسبوع المقبل تم تأجيلها بسبب عدم تواجد عناصر كافية من الأمن مع الانشغال بتأمين جنازة الملكة إيلزابيث.

وفاز ليفربول بثلاث مباريات من أصل ثماني لعبها في الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.