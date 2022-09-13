بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب

أعرب بيدري لاعب وسط برشلونة عن حزنه من الخسارة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

وخسر برشلونة أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل في ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيدري عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة وكان لدينا الكثير من الفرص في الشوط الأول".

وشدد لاعب برشلونة "إذا أخطأت سوف تندم وهذا ما حدث، كانت مباراة مؤلمة وكنا نعلم إذا فقدت فرصك فسوف يعاقبك بايرن ميونيخ".

وبسؤاله عن عرقلة عثمان ديمبيلي والمطالبات بركلة جزاء أوضح "في الحقيقة لم أر الخطأ على ديمبيلي".

وأضاف بيدري "ولكن من المفترض إذا لم يقل الحكم أو تقنية الفيديو أي شيء، فلا يجب أن يكون هناك شيء".

وتابع بيدري "بايرن ميونيخ سجل من ركلة ركنية لم يكن من المفترض أن يسجلوا منها، تنافسنا معهم بشكل جيد وكان بإمكاننا الفوز".

وواصل "نحن بحاجة إلى مواصلة السير على هذا الطريق، أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة رغم الأخطاء".

وكشف بيدري "نتيجة المباراة لا تعكس ما قدمناه على أرض الملعب، أتيحت لي فرصتان للتسجيل وأتطلع إلى التحسن لحسم تلك الفرص".

واختتم بيدري تصريحاته "نستحق الحصول على نقطة من المباراة على الأقل، كانت نتيجة مؤلمة".

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة ترتيب المجموعة بست نقاط بينما يتقاسم برشلونة المركز الثاني مع إنتر بـ 3 نقاط لكل منهما.