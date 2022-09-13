ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

هدف جويل ماتيب مع ليفربول أمام أياكس

شدد الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول على أن فريقه حاول منذ البداية تحقيق الفوز أمام أياكس وهو ما تحقق في النهاية.

وحقق ليفربول انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال ماتيب صاحب هدف الفوز القاتل في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس" بعد المباراة: "لقد أتيحت لي بعد الفرص من قبل لذلك كنت سعيدا بالتسجيل".

أخبار متعلقة
رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا بشق الأنفس.. ليفربول يتجاوز عقبة أياكس في ليلة عودة صلاح للتسجيل كولر يحدد مواعيد 3 وديات لـ الأهلي

وأضاف "لم أكن متأكدا أنها تجاوزت خط المرمى، ولكن عندما رأيت الحكم يشير نحو دائرة المنتصف خرجت المشاعر بقوة".

وتابع "لقد كانت مباراة طويلة وصعبة، كنا نحاول أن نتحسن وندافع ونهاجم بشكل قوي منذ البداية ثم في النهاية حصلنا على ليلة سعيدة.

الفوز رفع رصيد ليفربول لثلاث نقاط بالتساوي مع أياكس ونابولي، الذي سيلعب أمام رينجرز غدا الأربعاء.

يذكر أن مباراة ليفربول أمام تشيلسي الأسبوع المقبل تم تأجيلها بسبب عدم تواجد عناصر كافية من الأمن مع الانشغال بتأمين جنازة الملكة إيلزابيث.

وفاز ليفربول بثلاث مباريات من أصل ثماني لعبها في الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ليفربول أياكس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
التونسي الثالث.. الإسماعيلي يعلن خامس صفقاته بضم فراس شواط 45 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الرابعة.. الإسماعيلي يضم نور الزمان الزموري 57 دقيقة | ميركاتو
ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح ساعة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة