ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى

شدد الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول على أن فريقه حاول منذ البداية تحقيق الفوز أمام أياكس وهو ما تحقق في النهاية.

وحقق ليفربول انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال ماتيب صاحب هدف الفوز القاتل في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس" بعد المباراة: "لقد أتيحت لي بعد الفرص من قبل لذلك كنت سعيدا بالتسجيل".

وأضاف "لم أكن متأكدا أنها تجاوزت خط المرمى، ولكن عندما رأيت الحكم يشير نحو دائرة المنتصف خرجت المشاعر بقوة".

وتابع "لقد كانت مباراة طويلة وصعبة، كنا نحاول أن نتحسن وندافع ونهاجم بشكل قوي منذ البداية ثم في النهاية حصلنا على ليلة سعيدة.

الفوز رفع رصيد ليفربول لثلاث نقاط بالتساوي مع أياكس ونابولي، الذي سيلعب أمام رينجرز غدا الأربعاء.

يذكر أن مباراة ليفربول أمام تشيلسي الأسبوع المقبل تم تأجيلها بسبب عدم تواجد عناصر كافية من الأمن مع الانشغال بتأمين جنازة الملكة إيلزابيث.

وفاز ليفربول بثلاث مباريات من أصل ثماني لعبها في الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.