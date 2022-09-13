تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه قدم مباراة كبيرة رغم الخسارة من بايرن ميونيخ.

وخسر برشلونة من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي عبر قناة ناديه عقب المباراة: "أضعنا الكثير وعندما تضيع تدفع الثمن. لم أرى ركلة الجزاء مرة أخرى لكن الجميع يقول أنها كانت مستحقة ولن أتحدث حول التحكيم".

وطالب لاعبي برشلونة بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل أفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ على عثمان ديمبيلي.

وأضاف " بالنسبة لي، النتيجة لا تعبر عما حصل في المباراة، عندما تضيع في دوري الأبطال تدفع الثمن، كنا أفضل من بايرن لكنهم لا يضيعون، هذا هو الفرق".

وشدد "علينا أن نحتفظ بالأشياء الايجابية من لقاء اليوم. النتيجة سلبية لكن علينا التعلم من أخطائنا، قدمنا ما يكفي ليس لتحقيق التعادل فقط، بل الفوز، علينا أن نتعلم من أخطائنا ونواصل العمل".

وواصل "اليوم كان يوم تسجيل الأهداف ولكننا خسرنا بنتيجة 2-0، يمكنك القول أنهم فريق جاهز ونحن مازلنا في البداية".

واختتم " أنا محبط، أعتقد في أكثر لحظات المباراة لعبنا بشكل أفضل منهم، 3 نقاط خسرناها، فزنا بصراعات فردية وخلقنا عدة فرص ولم نسجل، هذه هي كرة القدم، سعيد بمستوى الفريق لكن النتيجة مؤلمة".

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.