خبر في الجول – العقوبات تنتظر رفعت وجنش في فيوتشر.. وغياب محتمل عن لقاء جينجا

ينتظر محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر تحديد العقوبات الموقعة عليهما من إدارة ناديهما عقب اشتباكهما سويا.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه بشكل كبير لن يتواجد جنش ورفعت في مباراة إياب تمهيدي الكونفدرالية المقرر إقامتها الأحد المقبل أمام بول جينجا الأوغندي.

وفي السياق ذاته قرر النادي حرمان اللاعبين من التدرب لحين البت في العقوبات المقرر توقيعها عليهما.

وكان جنش ورفعت اشتبكا بالأيدي عقب مواجهة بول جينجا السبت الماضي في ذهاب التمهيدي من الكونفدرالية.

ولم يصدر فيوتشر حتى الآن أي شيء رسمي بشأن الاشتباك بين لاعبي الفريق.

ويحتاج فيوتشر للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل التأهل لدور الـ32 الأول.