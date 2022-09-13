رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بالهدف أمام أياكس

استعاد محمد صلاح حاسته التهديفية مع ليفربول ليسجل في انتصار الريدز بهدفين مقابل هدف واحد على أياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الهدف هو الأول لصلاح مع ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وعاد الملك المصري للتسجيل بعد غياب أربع مباريات حيث لم يسجل صلاح أمام بورنموث ونيوكاسل وإيفرتون في الدوري ونابولي في دوري الأبطال.

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وسجل صلاح هدفه الرابع في الموسم بعد هدفين في الدوري وهدف في الدرع الخيرية.

الهدف هو الـ15 لمحمد صلاح في المسابقات الأوروبية مع ليفربول في آنفيلد ليتخطى رقم ستيفن جيرارد ويكون هداف الريدز في المسابقات الأوروبية على ملعبه.

وكسر صلاح صيام سبع مباريات دون تسجيل في دوري أبطال أوروبا وتحديدا منذ مباراة إنتر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 1

المراوغات الصحيحة: 2

التمريرات الصحيحة: 23 من أصل 28

التمريرات المفتاحية: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 4

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا
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