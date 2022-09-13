خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن ضد أتليتكو مدريد

سقط أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي نفس المجموعة اكتسح كلوب بروج خارج ملعبه فريق بورتو بأربعة أهداف دون مقابل ليتصدر المجموعة منفردا.

كما خسر مارسيليا على ملعبه بهدف دون مقابل أمام إينتراخت فرانكفورت بهدف دون مقابل.

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المجموعة الثانية

احتاج باير ليفركوزن لثلاث دقائق فقط من أجل حسم نقاط مواجهة أتليتكو مدريد.

وافتتح روبرت أندريتش التسجيل لباير ليفركوزن في الدقيقة 84، قبل أن يقتل موسى ديابي المباراة بهدف ثان في الدقيقة 87.

وحقق باير ليفركوزن فوزه الأول في المجموعة بعد الخسارة أمام كلوب بروج بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

أما أتليتكو مدريد فتجمد رصيده عند 3 نقاط.

ونجح كلوب بروج في مواصلة انتصاراته في المجموعة باكتساح بورتو على ملعب الأخير بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل فيران جوتجلا هدف كلوب بروج الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

ومع بداية الشوط الثاني سجل كمال سواه الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يؤكد أندرياس أوسلن تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 52.

واختتم أنطونيو نوسا آخر أهداف بروج في الدقيقة 89 ليعزز تقدم فريقه.

ورفع بروج رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ويتقاسم باير ليفركوزن وأتليتكو مدريد المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منهما بينما يتذيل بورتو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

المجموعة الرابعة

واصل مارسيليا خسارته في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة على ملعبه أمام إينتراخت فرانكفورت بهدف دون مقابل.

ويتذيل مارسيليا ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط، بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 3 نقاط.

وكان سبورتنج لشبونة قد تغلب على توتنام بهدفين دون مقابل اليوم الثلاثاء.

ويتصدر لشبونة المجموعة منفردا بـ 6 نقاط، بينما يتقاسم توتنام المركز الثاني مع فرانكفورت.

وتقام الجولة الثالثة يوم 4 أكتوبر بعد العودة من التوقف الدولي.

دوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد باير ليفركوزن مارسيليا
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