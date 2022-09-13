كولر يحدد مواعيد 3 وديات لـ الأهلي

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 23:10

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتولى كولر تدريب الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وحدد كولر أيام (21 و25 و29) من شهر سبتمبر الجاري، لخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم المقبل.

أخبار متعلقة
بشق الأنفس.. ليفربول يتجاوز عقبة أياكس في ليلة عودة صلاح للتسجيل لا مكان للثأر.. بايرن يُجهز على برشلونة في 4 دقائق الأهلي يؤجل المعسكر الخارجي ويطبق نظام اليوم الكامل في المران صلاح يكسر الصيام أمام أياكس ويحقق رقما قياسيا جديدا

ويخوض الأهلي 3 مباريات ودية متدرجة المستوى في فرق سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة.

وينتظر الأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، لمواجهته في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر مارسيل كولر تأجيل معسكر الفريق الخارجي لموعد لاحق رسميا.

وأوضح موقع الأهلي الرسمي اليوم الثلاثاء أن المدرب السويسري قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في المران بداية من السبت المقبل.

كما تقرر إقامة الفريق في أحد الفنادق استعدادا للموسم الجديد.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن نية الجهاز الفني للأهلي في تطبيق نظام اليوم الكامل في المران.

وسيبدأ نظام اليوم الكامل من السابعة صباحاً حتي الثامنة مساء.

مارسيل كولر الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول – العقوبات تنتظر رفعت وجنش في فيوتشر.. وغياب محتمل عن لقاء جينجا الصفقة الخامسة.. المصري يتعاقد مع حسين السيد خبر في الجول - صلاح محسن يقترب من فيوتشر على سبيل الإعارة الأهلي يؤجل المعسكر الخارجي ويطبق نظام اليوم الكامل في المران حوار – شادي حسين: لعبت الكرة بسبب الأهلي ولم أقارنه بعرض آخر.. وتمنيت مزاملة متعب لعرض استضافة أولمبياد 2036.. مقابلة بين الرئيس السيسي وباخ في مصر خبر في الجول – الأهلي يضع خطة بديلة بعد إلغاء المعسكر الخارجي مران الزمالك - فيريرا يرفع المعنويات..وتعليمات خاصة لـ الونش
أخر الأخبار
بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – العقوبات تنتظر رفعت وجنش في فيوتشر.. وغياب محتمل عن لقاء جينجا 10 دقيقة | الكرة المصرية
رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كولر يحدد مواعيد 3 وديات لـ الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
بشق الأنفس.. ليفربول يتجاوز عقبة أياكس في ليلة عودة صلاح للتسجيل 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة