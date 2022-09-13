كولر يحدد مواعيد 3 وديات لـ الأهلي

حدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتولى كولر تدريب الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وحدد كولر أيام (21 و25 و29) من شهر سبتمبر الجاري، لخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم المقبل.

ويخوض الأهلي 3 مباريات ودية متدرجة المستوى في فرق سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة.

وينتظر الأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، لمواجهته في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر مارسيل كولر تأجيل معسكر الفريق الخارجي لموعد لاحق رسميا.

وأوضح موقع الأهلي الرسمي اليوم الثلاثاء أن المدرب السويسري قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في المران بداية من السبت المقبل.

كما تقرر إقامة الفريق في أحد الفنادق استعدادا للموسم الجديد.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن نية الجهاز الفني للأهلي في تطبيق نظام اليوم الكامل في المران.

وسيبدأ نظام اليوم الكامل من السابعة صباحاً حتي الثامنة مساء.