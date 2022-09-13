بشق الأنفس.. ليفربول يتجاوز عقبة أياكس في ليلة عودة صلاح للتسجيل

حقق ليفربول أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل لليفربول محمد صلاح وجويل ماتيب، بينما أحرز محمد قدوس هدف أياكس الوحيد.

التشكيل

دفع يورجن كلوب بالثلاثي جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا في التشكيل الأساسي للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة.

وجلس داروين نونيز وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وغاب أندرو روبيرتسون بسبب إصابة في الركبة.

أحداث المباراة

أولى فرص ليفربول جاءت في الدقيقة الرابعة بعرضية وصلت إلى تسيميكاس الذي سدد من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

وفي الدقيقة 17، سجل محمد صلاح أول أهداف المباراة بعد تمريرة رائعة من جوتا من خارج منطقة الجزاء الذي استلم الكرة وسدد بقوة إلى الشباك.

الهدف هو الأول لصلاح مع ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وعاد الملك المصري للتسجيل بعد غياب أربع مباريات حيث لم يسجل صلاح أمام بورنموث ونيوكاسل وإيفرتون في الدوري ونابولي في دوري الأبطال.

وسجل صلاح هدفه الرابع في الموسم بعد هدفين في الدوري وهدف في الدرع الخيرية.

الهدف هو الـ15 لمحمد صلاح في المسابقات الأوروبية مع ليفربول في آنفيلد ليتخطى رقم ستيفن جيرارد ويكون هداف الريدز في المسابقات الأوروبية على ملعبه.

وكسر صلاح صيام سبع مباريات دون تسجيل في دوري أبطال أوروبا وتحديدا منذ مباراة إنتر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

خمس دقائق بعد ذلك، وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني. كرة عرضية على رأس فان دايك ثم تشتيت من الدفاع لتصل إلى لويس دياز الذي سدد بجوار القائم الأيمن.

واصل ليفربول سيطرته ليسدد ديوجو جوتا تسديدة أرضية جاءت بجوارالقائم.

وأرسل تسيميكاس عرضية في الدقيقة 25 إلى صلاح الذي سدد بجوار القائم من جديد.

وفي الدقيقة 27، أدرك محمد قدوس هدف التعادل بعد عرضية من ستيفان بيرجفاين وتسديدة يسارية صاروخية على يمين أليسون.

الهدف هو الثاني للاعب الغاني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول اتجه لحل الكرات الثابتة معتمدا على طول قامة فان دايك ليلعب الهولندي رأسيتين في آخر ثماني دقائق من الشوط الأول ولكن الحارس تمكن من التصدي لهما.

وحاول أرنولد التسجيل بنفسه فسدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42 ليتصدى لها الحارس وتعود للظهير الإنجليزي الذي سدد مجددا وأوقفه الحارس.

ليفربول بدأ الشوط الثاني مسيطرا ليسدد جوتا في الدقيقة 47 نجح الحارس في التصدي لها بنجاح.

فان دايك عاد مجددا ليرتقي أمام عرضية أرنولد في الدقيقة 52 ولكنها جاءت فوق العارضة.

تدخل يورجن كلوب بعدها في الدقيقة 66 بدخول الثنائي داروين نونيز وروبيرتو فيرمينو في مكان هارفي إيليوت وديوجو جوتا.

وكاد دالي بليند أن يباغت ليفربول على عكس سير اللقاء في الدقيقة 75 برأسية من عرضية تاديتش جاءت بجوار القائم بقليل.

وأهدر داروين نونيز أخطر فرص ليفربول في الشوط الثاني مع الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

وعاد نونيز مجددا ليلعب عرضية خطيرة لمسها الحارس ومرت من خلف لويس دياز وتضيع فرصة خطيرة على ليفربول.

وفي الدقيقة 89 سجل جويل ماتيب هدفا قاتلا بعد عرضية من كوستاس تسيميكاس ورأسية قوية لم ينجح المدافع في إخراجها قبل أن تسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد ليفربول لثلاث نقاط بالتساوي مع أياكس ونابولي، الذي سيلعب أمام رينجرز غدا الأربعاء.