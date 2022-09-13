لا مكان للثأر.. بايرن يُجهز على برشلونة في 4 دقائق

سوق انتقالات قوية وتوعد بالثأر لكن لم يكن له أي مكان في أليانز آرينا.

وفاز بايرن ميونيخ على منافسه برشلونة بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف بايرن منافسه برشلونة في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح لوكاس هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة 50 برأسية.

وسجل ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن بعد مجهود فردي رائع ومراوغته للاعبي برشلونة قبل التسديد في الشباك.

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.

وفشل برشلونة في تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز على بايرن في آخر خمس مباريات بينهما متضمنا لقاء اليوم.

ولم يسجل برشلونة أي هدف في شباك بايرن منذ المباراة الشهيرة في ربع نهائي عام 2020 حينما خسر بثمانية أهداف لهدفين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وضغط هجومي من برشلونة الذي بدا عليه رغبة كبيرة في تسجيل الهدف الأول.

وأطلق بيدري تسديدة زاحفة بعد مراوغتين رائعتين لدفاع بايرن لكن مانويل نوير تصدى له.

وفي الدقيقة 18 أرسل جافي عرضية إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب ليهدر هدفا محققا بطريقة غريبة.

وواصل نوير تألقه وحرم ليفاندوفسكي من هدف محقق بعد رأسية قوية.

وأجرى بايرن تبديلا اضطراريا في الدقيقة 21 بمشاركة نصير مزراوي بدلا من المصاب بنجامين بافارد.

وأطلق رافينيا تسديدة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وجاء أول تهديد من بايرن في الدقيقة 31 لكن تسديدة مارسيل سابيتزر مرت بجوار المرمى.

وكاد ليفاندوفسكي يسجل هدفا لكنه تباطأ في تسديد الكرة وشتتها مزراوي سريعا.

وبين الشوطين أجرى بايرن تبديلا ثانيا بمشاركة ليون جوريتزكا بدلا من سابيتزر.

وفي الدقيقة 50 سجل لوكاس هيرنانديز الهدف الأول للفريق البافاري برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية من جوشوا كيميتش.

وعقب أربع دقائق فقط مر ساني ببراعة من لاعبي برشلونة وسدد الكرة زاحفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبايرن.

هدأت المباراة قليلا بعد الهدف الثاني.

وأجرى برشلونة تبديلين بمشاركة فرينكي دي يونج بدلا من جافي، وفيران توريس بدلا من رافينيا.

وكاد جافي يقلص النتيجة بعدما ضرب مصيدة التسلل لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

وشارك سيرجي جنابري بدلا من ساديو ماني في الدقيقة 69.

وواصلت المباراة هدوئها في أحداثها وشارك ماتياس تيلو بدلا من ساني وريان جرافينبيرش بدلا من جمال موسيالا.

فيما شارك أنسو فاتي بدلا من عثمان ديمبيلي، وفرانك كيسي بدلا من سيرجيو بوسكيتس.

وسدد فاتي كرة بيمناه لكنها ذهبت لخارج الملعب.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن بهدفين دون رد.