كونتي بعد الخسارة من لشبونة: كان التعادل أكثر عدلا.. ومستوى أبطال أوروبا مرتفع جدا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام أن فريقه كان يستحق التعادل على الأقل أمام سبورتنج لشبونة.

وخسر توتنام بطريقة درامية أمام لشبونة بهدفين دون مقابل تم تسجيلهما في الدقيقتين 90 و93.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت الإستراتيجية هي نفسها التي نلعب بها، محاولة ممارسة الضغط وخلق مشاكل للمنافس وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

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وأضاف "كان سبورتنج لشبونة جيدا جدا في الاستحواذ ونجحنا في الفوز بالكرات المهمة".

وأوضح كونتي "أعتقد أنه يمكننا استغلال هذا بعد الضغط بشكل أفضل مما فعلناه، لعبنا المباراة التي حضرنا لها، أردنا الضغط عليا طوال المباراة وفعلنا ذلك في كل منطقة من الملعب".

وشدد المدير الفني لتوتنام "مستوى دوري أبطال أوروبا مرتفع جدا، لكي تلعب في هذه المسابقة عليك أن تقلل من الأخطاء".

وتابع "قدمنا الكثير والآن نتحدث عن خسارة أمام فريق أظهر أنه معتاد على اللعب في هذه المسابقة، هذا مثير للشفقة وبالتأكيد علينا أن نحلل اللعبة جيدا".

وواصل كونتي "علينا الاستمرار في التحسن وهذا أمر طبيعي، لا تنسوا أننا في نوفمبر الماضي خسرنا أمام مورا في دوري المؤتمرات في سلوفينيا، أعتقد أننا الآن قطعنا خطوة مهمة إلى الأمام".

واختتم كونتي تصريحاته "في رأيي مباراة اليوم كان التعادل أكثر عدلا من الخسارة".

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